Exatlón: Ernesto Cázares hace importante anuncio. (VIDEO)

El pasado sábado se vivió el estreno de Venga la Alegría Fin de Semana, donde los televidentes se divirtieron con nuestras dinámicas, cápsulas, musicales e invitados especiales.

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Uno de nuestros invitados especiales fue Ernesto Cázares, hermano del querido Aristeo Cázares. El atleta nos reveló en exclusiva detalles inéditos del próximo nacimiento de su hijo.

Recordemos que el primer campeón de Exatlón México sorprendió a sus seguidores de Instagram con la noticia de que será papá al lado de su novia María Robles.

Te espero con tanto amor. Sé que llegarás a darnos luz, fuerza y alegrías. Los que piensan que un bebé arruina tu vida están equivocados, te da motivos y energía para seguir luchando día a día. Esta sensación que siento ahora nunca la había sentido

Ernesto Cázares se encuentra muy emocionado

El experto en parkour mencionó estar ansioso y contento de esperar el momento en que tenga a su bebé frente a él.

Sí me pongo nervioso, pero lo espero muy feliz

El excompetidor de Héroes adelantó que será un papá buena onda y su hijo crecerá no solo bajo la protección de él y su mamá, sino también con el cariño de Aristeo, quien mencionó estar orgulloso de él a pesar de que al inicio le costó asimilarlo.

Fue algo que planeamos. Honestamente yo siempre había querido ser papá joven y ella siempre había querido ser mamá

También, el deportista mencionó que la fecha inicial para el nacimiento del bebé estaba programada para el lunes 25 de octubre del presente año; sin embargo, señaló que en las últimas semanas hubo cambios y ahora será el día 30 del mismo mes.

Hasta el momento, la pareja desconoce si será niña o niño el bebé.

Si es niña se llamaría: Marieta. Si es niño se llamaría: Pietro.

Gracias por apoyarme en cada una de mis metas. 💙 pic.twitter.com/ZlqF6788K1 — Ernesto Cazares (@ErnestoCazares_) September 21, 2020

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