¿YosStop está embarazada? Novio de la influencer rompe el silencio.

Gerardo González, novio de Yoseline “N”, contó la broma de la que fue víctima por parte de la polémica youtuber, quien ingresó a prisión por un presunto delito de pornografía infantil.

Yoseline "N" continúa su enfrentamiento legal con Ainara Suárez

Hablamos EN EXCLUSIVA con Airana Suárez y con sus abogados, quienes nos detallaron la denuncia en contra de la youtuber YosStop.

Desde la cárcel, YosStop entregó a Gerardo un zapatito de crochet, dando a conocer un supuesto embarazo.

“En una visita pasada, Yoss me pidió que cerrara los ojos y extendiera las manos, para después colocar el siguiente objeto realizado por ella”, escribió Gerardo en Instagram junto a la foto del zapatito color naranja.

Después del tremendo susto, YosStop comenzó a reírse y confesó la verdad de su broma.

“Al ver mi cara se empieza a reír sin poder parar por unos minutos. Solo lo hizo para practicar y poder ver mi cara al recibirlo”, continuó Gerardo sobre su reciente visita a la detenida.

Y aunque todo fue una broma, el novio de Yoseline “N” no descarta convertirse en papá muy pronto, ya que tiene una sólida relación sentimental con su querida novia.

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Gerardo González administra las redes sociales de YosStop

Yoseline “N” dejó un canal de YouTube con 8.7 millones de suscriptores y una cuenta de Instagram con 7 millones de seguidores antes de ingresar al penal de Santa Martha Acatitla.

Gerardo, novio de la creadora de contenido, es el encargado de administrar todas las plataformas digitales de la controversial influencer.

El joven se encarga de publicar las últimas actualizaciones respecto a la detención de YosStop, además de compartir cartas que manda la youtuber desde prisión.

Gerardo también ha publicado algunos videos haciendo referencia a la posible inocencia de su pareja sentimental.

Recordemos que la hermana de Rayito se encuentra en prisión tras publicar el video Patética Generación, donde expuso la violación de la joven Ainara Suárez ante millones de internautas.

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