Exatlón: Jahir menosprecia a Yusef tras su llegada a Conquistadores.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores recibió a un nuevo atleta dispuesto a alcanzar la gloria en las tierras y playas más exigentes de la pantalla chica.

Nos referimos a Yusef Farah, atleta especializado en judo que está cursando su tercera temporada en Exatlón.

Recordemos que el atleta tapatío formó parte de la segunda y cuarta temporada de nuestro reality show, inyectando energía, alegría y muchos puntos al equipo azul.

El mexicano de 29 años llegó entre el aplauso emocionado de sus compañeros Conquistadores y listo para mostrar su mejor versión.

“¿Qué espero de esta nueva temporada? Quiero que vean una nueva etapa de Yusef; quiero dar lo mejor de mí”, expresó a las cámaras de Exatlón.

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Jahir Ocampo busca aprovecharse de la vulnerabilidad de Yusef

Jahir Ocampo quiere salvar al equipo de Guardianes del juego de eliminación, por lo que prepara una estrategia para quedarse en las tierras de Exatlón.

El clavadista mexicano quiere aprovechar que Yusef no se ha adaptado a los circuitos para obtener dos puntos de ventaja para la causa roja.

“Se nos pone un poquito más fácil con la llegada de Yusef porque no viene en ritmo. Sí o sí, Yusef tiene que salir a concursar dos veces para asegurar dos puntos; serían dos puntos con él”, expresó el atleta a las cámaras de Exatlón.

Y aunque Yusef Farah viene en su mejor versión a las tierras y playas de Exatlón, falta conocer cómo se desenvuelve en su primer juego por la supervivencia.

Recordemos que el León Libanés fue semifinalista en la segunda temporada, mientras que en la cuarta edición de Exatlón se convirtió en el décimo eliminado.

Yusef Farah buscará adaptarse a una nueva experiencia en la quinta temporada de nuestro reality show.

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