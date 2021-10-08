Exatlón: Regreso de Yusef Farah deja los mejores memes.

Damos la bienvenida a un nuevo e inesperado refuerzo. Yusef Farah está de vuelta en Exatlón México para dar lo mejor de sí en el equipo de Conquistadores.

El practicante de judo que ya formó parte de la segunda y cuarta temporada del programa, viene a ayudar al equipo azul que sufrió dos bajas en los últimos días; Kevin Cerda por eliminación y 'Loco' Arreola por lesión.

Desde luego, en las redes sociales los fans de Exatlón se pronunciaron con grandes memes que crearon inspirados en el regreso del atleta de alto rendimiento a Guardianes vs Conquistadores.

#FortalezaEnJuego

Jajajajaja ver como los rojifans están enojados por la llegada de Yusef.... pic.twitter.com/g8f9YHPx9Z — Neith 🐪 (@fac_Neith) October 8, 2021

Ay Yuseff que guapo te has puesto

😍😍😍 #FortalezaEnJuego pic.twitter.com/nqkerzU7vJ — Albert 👁️ (@ASKP2410) October 8, 2021

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¿Quién es Yusef Farah?

Yusef Farah es originario de Guadalajara, Jalisco; practica judo y ha sido 12 veces campeón nacional. Participó en la segunda temporada de Exatlón y regresó para la cuarta, teniendo grandes actuaciones.

El atleta de alto rendimiento tiene 28 años y además de practicar profesionalmente su disciplina, es Licenciado en Biología y ganó el primer lugar en triatlón Tapalpa 2018.

Lo anterior no es todo, Yusef también imparte talleres de marketing y cursos de defensa personal para las mujeres, actividad tan importante por la inseguridad y la violencia de género que vivimos en la actualidad.

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