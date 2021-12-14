Exatlón: Jahir Ocampo sufre fuerte caída que pone en duda su sueño.

Una nueva semana comienza en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, donde nuevamente los atletas tuvieron el reto de enfrentar al nuevo equipo de Leyendas que llegó con el objetivo de ponerlos a prueba y sacar su máximo desempeño.

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Una arena completamente nueva para las Leyendas los retó en un enfrentamiento a cinco puntos, siendo uno de los duelos más atractivos en lo que va de la temporada.

Un duelo complemente diferente

El formato de tocho bandera de Exatlón se ha convertido en uno de los favoritos de los fans, pues los atletas solo tienen 45 segundos para lograr tocar la bandera del contrario.

Los primeros en tomar ventaja fueron los Guardianes, donde Emilio logró imponerse con un tiempo de 11:55 segundos a Ramiro, lo que hace cada día más grande su rivalidad.

Macky ayudó a la causa de los Conquistadores al imponerse con un tiempo récord de 626 segundos a Doris del equipo de las leyendas.

¿La historia se podría repetir?

Uno de los momentos más dramáticos de la noche se vivió cuando Jahir Ocampo tuvo una fuerte caída en su duelo contra Pato Araujo, en donde había logrado sobrevivir 45 segundos.

Una mala caída al momento de intentar tocar a Pato Araujo le causó una fuerte lesión en el hombro, ya que todo su peso cayó sobre éste.

Los primeros reportes indican que pudiera regresar a los circuitos; sin embargo no salió a la Batalla por la Fortaleza, ya que se encuentra en el hospital haciéndose más estudios para determinar la gravedad de su lesión.

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Recordemos que en su temporada Jahir Ocampo tuvo que dejar la competencia por una fractura que le impidió regresar a los circuitos.

