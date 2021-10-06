Exatlón: ¿Quién es Karina Rodríguez, refuerzo de Conquistadores?

Karina Rodríguez llega a Exatlón México para reforzar al equipo de Conquistadores. La artemarcialista viene con la preparación, fuerza y empeño para revolucionar las playas y tierras más demandantes.

La joven de 36 años nació en la ciudad de Puebla el 28 de agosto de 1985; actualmente estudia la licenciatura en Ciencias del Deporte, pero ama las disciplinas de contacto donde tiene una gran trayectoria.

Karina asegura que desde niña le gustaban las películas donde había artes marciales, pero nunca consideró dedicarse a esta disciplina; no obstante cada vez que sufría una caída, nunca lloraba.

Sus padres se sorprendieron cuando supieron que su hija se quería dedicar profesionalmente al deporte, después de ser oficinista. Poco a poco la fueron apoyando, en especial su padre Raúl que no quería ver como su hija recibía golpes.

En cambio, Angélica, la madre de Karina, ve todas las peleas de su hija; incluso se considera su fan número uno.

La familia de Karina Rodríguez la conforman sus padres, Raúl y Angélica, y sus hermanos, Angie y Raúl.

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La trayectoria deportiva de Karina Rodríguez

Karina Rodríguez siempre practicó deportes como la natación, gimnasia, baloncesto y volibol; posteriormente entrenó boxeo, kick boxing y jiu-jitsu al lado de Steph Gómez.

Finalmente, la deportista de alto rendimiento se dedicó exclusivamente a entrenar por cuatro años antes de su primer combate; fue en ese momento cuando se dio cuenta que se quería dedicar a las artes marciales mixtas.

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