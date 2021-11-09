JAIR REGALADO
Conquistadores | Exatlón
Edad: 20 años.
Veracruz.
Disciplina: Parkour.
- Nació en Coatzacoalcos, Veracruz, y tiene 20 años. En la actualidad vive solo, en la
ciudad de Boca del río, Veracruz.
- Mide 1.69 metros de estatura.
- Es entrenador y atleta profesional de parkour. A los siete años de edad, su padre lo inscribió en clases de Taekwondo, y desde entonces se dedica al deporte.
- Conoció el parkour cuando tenía once años, y reconoce que gracias a esa disciplina logró vencer sus miedos y a controlar sus emociones. Pero, sobre todo, a tener un control físico y mental impresionante.
- Actualmente, es uno de los atletas de “Sky Brothers México”.
- Asegura que no todo ha sido bueno en su deporte, pues hace tres años, cuando tenía un nivel de parkour intermedio, tuvo una fractura en el brazo derecho que lo obligó a permanecer en reposo durante cuatro meses. Este tiempo, para él fue perdido, pues tras su recuperación, tuvo que entrenar tres veces más para superar todo lo que ya había hecho. Sin embargo, gracias a eso, logró llegar a un nivel muy avanzado, mismo que hoy lo caracteriza.
- Hace ocho meses, volvió a sufrir una fractura en el mismo brazo, y eso lo llevó a pensar en dedicarse a otra cosa. Se sentía muy frustrado, porque al fracturarse atravesaba un muy buen nivel de progreso. Pero, a pesar de encontrarse lastimado se levantó y decidió seguir entrenando. El día de hoy, se siente muy orgulloso de sus logros, y con una fortaleza mental inquebrantable, pues ha alcanzado un nivel de parkour sumamente avanzado.
- Su familia está conformada por su padre quien es Ingeniero Mecánico, su madre que ejerce de ama de casa y tiene dos hermanas de 13 y 12 años.
- Jair no les dijo a sus hermanas que estará en Exatlón para que lo vean cuando aparezca en el programa ya que siempre ven cada episodio.
- Jair confiesa que estaba estudiando la Licenciatura en Deportes, pero el método de enseñanza no le gustó por lo que decidió dejar a un lado la carrera y dedicarse a dedicarse al 100% al coaching y Parkour. En un futuro le gustaría estudiar Diseño Gráfico Audiovisual y tener su propia empresa de producción.
- Quiere entrar a Exatlón, para demostrarse a sí mismo hasta dónde puede llegar y que tan veloz, ágil, y certero puede ser. Pero, sobre todo, desea saber qué tanto puede soportar. Ha escuchado que las situaciones en la cabaña son muy extremas, y quiere experimentarlo por sí mismo y ponerse a prueba. Reconoce que se adapta muy rápido a cualquier situación, y circunstancia.
- Fue eliminado de Exatlón en la semana 15.