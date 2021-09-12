Exatlón: ¿Quién es el hombre con quien se casará Gloria Murillo?

Exatlón México se ha convertido en uno de los realitys más populares y queridos en la historia de la televisión mexicana, pues presenta grandes retos y circuitos para los atletas que compiten por coronarse como el mejor y ser una leyenda.

Te puede interesar: Exatlón: Fuerzas Especiales envían mensaje previo a su regreso.

Recordemos que, hasta el momento, son 5 generaciones que han pisado las playas más desafiantes, aunque hay algunos atletas que han participado en más de una temporada, hecho que ha logrado que el público les tome cariño, tal es el caso de Gloria Murillo.

Su paso por Exatlón

Gloria Murillo quedó fuera del Exatlón México, después de ser derrotada en las votaciones del público por El Hijo de Octagón y Kenia Lechuga, durante la primera temporada del reality show.

Con 25 años, la atleta ya cuenta con una larga carrera en el deporte, donde se especializa en el atletismo, además fue gimnasta por 7 años y jugadora del equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Gloria Murillo anuncia su compromiso

Gloria es una de las participantes que ganó rápidamente el cariño de sus seguidores y después de varias temporadas de su participación los seguidores del programa la han posicionado como una de las más queridas; donde recientemente anunció que llegará pronto al altar al darle el sí a su novio Iván Cepeda.

La joven le dio el sí a su pareja luego de algunos años de sólida relación, por lo que Cepeda le dio el anillo de compromiso durante una romántica velada con la vista del mar de Playa del Carmen, Quintana Roo.

También te puede interesar: Exatlón: Así Ernesto Cázares y su novia esperan la llegada de su bebé.

El joven futbolista ha tenido un paso estable por el futbol mexicano siendo uno de los integrantes del conjunto de los Tigres.

