Exatlón: Koke protagoniza pleito con los Guardianes. (VIDEO)

La emociones y rivalidades se han comenzado a intensificar en Exatlón México, pues cada uno de los deportistas buscan tener la mejor estrategia y rendimiento para llegar a la gran final y ser una más de las leyendas del reality deportivo más famoso de la televisión mexicana.

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No obstante, siempre vamos a tener algunos atletas que sean más polémicos que otros, esto puede ser por su rendimiento o actitudes que llegan a tomar dentro de la competencia.

La polémica de Koke

Ahora fue Koke, quien ha tenido un rendimiento fabuloso en las primeras semanas de competencia, lo que lo ha convertido en uno de los preferidos de los millones de fans de Exatlón.

Sin embargo, en los últimos días, su actitud no ha sido la mejor con sus compañeros de los Guardianes. Esto lo pudimos ver en el pequeño adelanto del programa de este lunes 20 de septiembre.

En el juego del quizz, donde nuestros atletas van a tener la oportunidad de estar algunos famosos de la televisión mexicana como el Capi Pérez y Gaby Ramírez, Koke al ganar uno de sus puntos celebra de mala forma y manda a callar a los integrantes de los Guardianes, situación que no agradó a los rojos.

Si vas a pedir respeto, tienes que dar respeto y creo que ellos no lo están haciendo. Yo soy una persona que tiene un montón de paciencia, pero cuando me colman la paciencia exploto

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Esta noche podremos conocer por completo la reacción de los Guardianes ante la falta de respeto por parte de Koke, quien ha tenido uno de los mejores rendimientos a lo largo de estas cinco semanas.

