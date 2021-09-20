Exatlón: Alex se despide de las tierras y playas más demandantes.

Las emociones en Exatlón México tuvieron un sabor diferente durante esta semana, la llegada de las Fuerzas Especiales fue algo muy emotivo y motivante para los nuevos atletas que buscan llegar a la gran final y ser parte de las leyendas del reality más emocionante de la televisión mexicana.

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Luego de una semana emotiva, pero con derrotas importantes para los Guardianes, quienes no lograron tener la Fortaleza y perdieron el primer Duelo por la Supervivencia, salieron a buscar una eliminación cruzada.

En busca de un duelo cruzado

Un segundo enfrentamiento por la Supervivencia fue fundamental para los Guardianes, quienes ya no quieren perder elementos de su equipo y buscan una eliminación con Conquistadores en riesgo.

El primer punto fue para los rojos, luego del triunfo de Daniel sobre Koke. Sin embargo, la ventaja duró poco tiempo, Marysol logró vencer a Paulina y poner el marcador 5-3 a favor de los Conquistadores.

Al final, todo terminó a favor de los azules, quienes nuevamente lograron imponerse con un marcador con la victoria de Marysol sobre Nataly, situación que empató la serie.

En un duelo definitivo a tres puntos, los Conquistadores lograron nuevamente imponer condiciones y vencer a los rojos con marcador de 3-1 con los triunfos de David, Macky y Marysol.

El final del camino

Sin votaciones y con base en el rendimiento se definieron a los dos primeros sentenciados Jahir y Alex, mientras que Alan tuvo que elegir a Tony para ser el tercer integrante en el Duelo de Eliminación.

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En un duelo a cinco vida el primero en perder fue Alex, quien tuvo una mala noche y solamente logró tres triunfos, por lo que se convirtió en el eliminado de este domingo 19 de septiembre al caer en su último enfrentamiento ante Tony.

