Exatlón: Comentario de Macky causa molestia en los Guardianes. (VIDEO)

La polémica se encendió en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores luego de que Macky asegurara que a Tony le gusta la fiesta.

Previo a la competencia del día, la atleta de alto rendimiento habló del basquetbolista, lo cual causó la molestia de los integrantes del equipo rojo.

"¿Cómo se dice esta palabra? El protagonismo; ella siempre va a estar de protagonista y se vio", dijo Jahir Ocampo en el campamento.

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Macky se convierte en protagonista de Exatlón

En los más recientes episodios, Macky se ha convertido en la protagonista de Exatlón porque sus dichos desatan la controversia entre Conquistadores y Guardianes.

Ya son varias ocasiones en las que La Amazona insiste con la idea de que Osirys preferiría estar con los rojos y no con los azules, pues da muestras de fanatismo insistentes hacia el equipo contrario.

Además, ha intercambiado declaraciones con Jahir por supuestos tratamientos estéticos y en general con el equipo rojo por defender sus ideales y a sus compañeros.

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