Exatlón: ¿Cómo deben ser los Conquistadores? Macky da la respuesta.

Los Conquistadores le están haciendo honor a su nombre en cada una de las más recientes competencias con sus triunfos; por ello, Macky motiva al equipo azul para dejar huella en las futuras generaciones de Exatlón.

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La atleta que fuera participante de una edición anterior del reality show más demandante, recordó que el primer campeón del programa fue Ernesto Cázares y ella misma, ambos azules.

González consultó con Conquistadors cómo quiere que su equipo sea recordado y sus integrantes coincidieron que buscan ser disciplinados, valientes, entrones, auténticos, entre algunas otras cualidades.

Un cuadro para la historia

Macky tuvo la gran idea de hacer un cuadro con las cualidades que debe tener el equipo perfecto y dejarlo para siempre, pues muchas personas formarán parte de este reality show en el futuro.

La intención es que los deportistas de alto rendimiento que lleguen a las playas y tierras más demandantes de República Dominicana lo vean.

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