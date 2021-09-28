Exatlón: Este fue el incómodo momento que vivieron Macky y ‘La Bestia’.

La noche de lunes se vivió una gran competencia en Exatlón México, pues se jugó la ruta de los campeones donde cada participante dejó lo mejor de sí.

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En esta ocasión, Macky González impuso condiciones sobre sus compañeras y rivales, por lo que obtuvo su tercera distinción, la cual la pone a una de ganar un gran premio: Presenciar la Fórmula 1.

La representante de Conquistadores se mantiene como líder en la tabla junto a Dulce Figueroa, quien también pelea por la recompensa que la próxima semana se podría definir.

Me estoy sintiendo cada vez mejor en los circuitos… yo creo que la vida es de gente valiente, así que aquí estoy… Me siento muy contenta con los resultados que poco a poco estoy teniendo

Macky es una de las favoritas

El desafío de la rama femenil se mantuvo cerrado y al final Macky González se enfrentó a Marysol Cortés en un duelo muy parejo. Al concluir y saber su oportunidad de ganar, la atleta fue cuestionada sobre quién sería su invitado al evento.

"Se pueden ir tú y ‘La Bestia’, tal vez", mencionó Cortés a los señalamientos de su compañera, mientras que Macky afirmó que, de ser así, Juárez viajaría acompañado de su pareja, y ella con Manuel Anaya, el "amor de su vida".

El incómodo momento

La conversación de las participantes siguió y de un momento a otro se acercó David Juárez, quien podría acompañar a la atleta en el encuentro automovilístico. Sin embargo, al unirse a la plática, La Bestia externó un comentario que resultó incómodo para ambos.

Y es que Macky, a la hora de recalcar el cariño que le tiene a su novio, dijo amarlo; no obstante, el gimnasta tomó esta afirmación como propia y replicó de la misma manera.

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"Yo también", indicó La Bestia antes de que González aclarara que el señalamiento fue orientado a su pareja.

