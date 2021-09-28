Exatlón: Daniel Corral y Antonieta Gaxiola están en República Dominicana.

El nombre de Daniel Corral estuvo en boca de todos el verano pasado, cuando el atleta representó a México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Aunque no obtuvo un pase a las finales, el joven bajacaliforniano ya se prepara para los Juegos Olímpicos París 2024 y así colgarse una de las medallas más codiciadas del mundo.

Sin embargo, el gimnasta artístico también se mantiene rodeado de sus seres queridos, especialmente de su novia Antonieta Gaxiola.

Y es que, los atletas, viajaron hasta las paradisíacas tierras de República Dominicana para hacer su aparición en un importante evento deportivo.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la popular pareja presumió su reciente viaje al lugar donde se graba nuestro programa Exatlón.

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¿Por qué Daniel Corral y Antonieta Gaxiola viajaron hasta las trepidantes tierras de República Dominicana?

El querido gimnasta artístico acompañó a su novia Antonieta Galaxia a un concurso de ciclismo en República Dominicana. Por si fuera poco, Daniel Corral no dudó en compartir la experiencia de su reciente viaje a Santo Domingo con sus millones de seguidores en las redes sociales.

“Nos lanzamos a ver a la morrita a República Dominicana. Este viaje fue de la nada, de un día para otro. Me vine a ver a Anto competir, tiene su Panamericano… Estamos en Santo Domingo para verla en vivo y en directo”, expresó el atleta de 31 años.

Recordemos que, República Dominicana se convirtió en uno de los lugares más especiales para Daniel y Anto, ya que su amor se fortaleció en la primera temporada de Exatlón.

En su momento, el gimnasta se unió al equipo de Famosos y la ciclista profesional al de Contendientes, pero nada les impidió convertirse en las leyendas más románticas de nuestro reality show.

¿Daniel y Antonieta regresarán a Exatlón: Guardianes vs Conquistadores? Aún no se sabe si la pareja planea una aparición especial en la quinta temporada de nuestro reality show. Y aunque se encuentran en República Dominicana por otros motivos, los fanáticos sueñan con verlos en las trepidantes tierras del programa más exigente del planeta.

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