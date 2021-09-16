Exatlón: Macky pone un alto a Osirys frente a atletas. (VIDEO)

El tiempo de adaptación en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores ha terminado; por ello, el equipo azul buscan retomar el camino del triunfo, sin embargo, los problemas no han quedado de lado.

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Y es que Osirys, el joven originario del Estado de México, quien durante cuatro años fue el fan más grande de Exatlón México y esta temporada tiene la oportunidad de cumplir sus sueños, se ha convertido en el centro de la polémica.

Y es que su admiración por los atletas podría mermar su rendimiento dentro del reality más famoso de la televisión mexicana. Cabe señalar que Jahir Ocampo le regaló una sus playeras, sin duda, un gran momento para el practicante de parkour.

Sin embargo, esto ocasionó que se llevara un fuerte mensaje por parte de su compañera Macky González, quien le pidió que deje atrás su etapa de fan.

Para mí es importante que Osirys se dé cuenta que ya pasó su etapa de fan, ahora tú estás adelante y tienes que demostrar

El joven ha pasado por momentos complicados, pues la mayoría de los integrantes de los Conquistadores no tienen confianza plena en él, esto se vio reflejado en las votaciones de la semana pasada, en donde recibió varios votos en contra.

Sin embargo, Osirys logró un Duelo de Eliminación perfecto, al no perder ninguna de sus vidas y demostrar un gran rendimiento dentro del circuito.

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Macky no dijo nada más que la verdad, que feo estar escuchando sus historias de fan de osirys, ya basta, enfócate en ganar y en dejar de lamerle las patas a los rojos😊 #RutaColosal pic.twitter.com/FAld3MHfoh — 🦋 (@c4miluchis) September 16, 2021

Sin duda, el joven tiene mucho que aprender, pero poco a poco va demostrando que tiene las cualidades necesarias para llegar a la final de Exatlón México.

