Exatlón: Festejan con memes a ‘La Bestia’ por triunfo a lo Macky.

Los hombres rojos y azules se enfrentaron en el circuito de las tirolesas para ganar la insignia varonil, misma que podría acercarlos al premio de la Fórmula 1 fuera de México.

Nuestros queridos atletas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores se enfrentaron en trepidantes duelos para obtener una codiciada estrella.

Todos los caballeros presumieron su fuerza, destreza y puntería en el circuito; sin embargo, la final se disputó entre David Juárez La Bestia y Tony González.

Tras regalar un épico duelo, La Bestia se convirtió en el absoluto campeón de la prueba varonil, adquiriendo su segunda estrella de la temporada.

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Festejan el triunfo de David Juárez con divertidos memes

Usuarios de las redes sociales crearon inolvidables memes para celebrar el triunfo de David Juárez La Bestia, quien se le unió a Macky González como ganador de la semana.

Recordemos que, el día de ayer, Macky se colgó su segunda estrella femenil en la cardíaca ruta colosal, momento que fue celebrado por sus fanáticos en casa.

Esta noche, David Juárez también fue víctima de divertidos memes y reacciones por parte de los fanáticos de Exatlón.

El querido yucateco del equipo azul regresó a la quinta temporada de nuestro reality show para alcanzar la gloria, después de sufrir una lesión en la cuarta edición.

El querido gimnasta artístico abrió su corazón en la ceremonia, donde confesó que Koke, Jahir y Tony se convirtieron en rivales muy poderosos en lo que va de la temporada.

“Los mejores duelos son entre Koke y yo, así que estaría muy cool que entráramos hasta la final y ahí nos diéramos unos duelos bien duros”, expresó La Bestia en una entrevista para nuestras redes sociales de Exatlón.

David Juárez regresó para alcanzar la gloria en una de las temporadas más exigentes de nuestro reality show y no deja de sorprender a México con sus acrobacias en las pruebas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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SIIIII NADIE ES COMO TU DAVID JUÁREZ 💙💙💙💙💙

#RutaColosal pic.twitter.com/2KC4ZastQM — ferch ‹3 (@D4VIDSUPREMACY) September 16, 2021

KOVID es la final que merecemos en esta temporada… 💪🏼🤙🏼💙#RutaColosal pic.twitter.com/iZdp5IJTzv — Team BEASTies (@TeamBEASTiess) September 16, 2021