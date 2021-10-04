Exatlón: Macky responde a quienes la ven como villana. (VIDEO)

Macky González se convirtió en una de las atletas más populares en la historia de Exatlón. La velocista es considerada por muchos una verdadera leyenda de nuestro reality show.

Macky González no deja de hacer historia en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

La deportista de 32 años debutó en la primera temporada junto a Ernesto Cázares, uniéndose al equipo de Contendientes y llegando hasta la gran final del programa más exitoso de la pantalla chica.

Y aunque destacó por su velocidad, destreza y buena puntería, también se dio a conocer por protagonizar polémicas junto a sus compañeros azules y rivales rojos.

Pese a todo, la querida poblana tiene un sólido club de fans que no deja de apoyarla en cada paso de su vida personal y profesional.

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Macky González responde a sus detractores con contundente mensaje

El pasado domingo 3 de octubre, antes del juego por la Supervivencia, Macky González abrió su corazón para las cámaras de Exatlón donde negó ser la villana de la competencia.

“Siempre se me relacionó con la villana. Muchas veces se confunde tener una personalidad donde dices las cosas claras, las cosas diferentes, con ser malo”, expresó sobre su carácter directo.

Macky González se ha caracterizado por ser honesta con sus compañeros y por alzar la voz sin miedo a las consecuencias.

Hace unas semanas, la atleta pidió a Osirys Escobedo dejar su etapa como fan de Exatlón para convertirse en un atleta de primer nivel.

El Loco Arreola tampoco se salvó de La Amazona, ya que fue acusado de bajar la energía del equipo tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla.

La amen o la odien, lo cierto es que Macky ha demostrado una fuerza imparable para superar las pruebas en las tierras y playas más exigentes del planeta.

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