Exatlón: Kevin es eliminado de la competencia. (VIDEO)

En el cierre de la séptima semana en Exatlón México, Guardianes y Conquistadores tuvieron dos grandes enfrentamientos en la Batalla por la Supervivencia.

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El objetivo: Seguir juntos

Conquistadores lograron ganar el primer Duelo por la Supervivencia; sin embargo, Guardianes no bajaron la cabeza y entregaron su mejor versión.

El primer punto fue para los rojos con el triunfo de Alan sobre Osirys. No obstante, Conquistadores lograron tomar la delantera con la derrota de Jahir frente a Kevin, quien dejó el marcador 5-2.

Sin embargo, al final los atletas rojos lograron venir de atrás y ganaron el segundo Duelo por la Supervivencia.

En el enfrentamiento clave a solo tres puntos, Guardianes demostraron su superioridad al imponerse 3-1 con los puntos de Briseida, Heber Gallegos y Nataly.

Una aventura muy corta

Al caer en los dos Duelos por la Supervivencia restantes, tres hombres de Conquistadores tuvieron que salir a defender su lugar en Exatlón México.

Los dos primeros sentenciados fueron Osirys y Kevin Cerda, quienes hasta ese momento eran los puntajes más bajos del equipo.

David, quien es el atleta con más puntos del equipo tuvo que tomar la decisión de mandar a un tercer compañero al duelo; sin embargo, Ramiro le pidió ser él quien tuviera que ponerse a prueba y buscar seguir dentro de la competencia.

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En un duelo a cinco vidas el primero en salvarse fue Osirys, quien tuvo una gran eliminatoria. Ramiro y Kevin se quedaron con una vida y lo definieron todo en una última carrera. El sueño de Kevin llegó a su final.

