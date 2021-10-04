Exatlón: Osirys se lleva los memes tras sus polémicas estadísticas.

Las emociones están al límite en la séptima semana de competencia en Exatlón México. Las pruebas y estrategias de cada uno de los atletas son clave para sobrevivir el mayor tiempo posible en República Dominicana.

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La quinta temporada nos ha regalado grandes historias. Una de ellas es la de Osirys, quien tuvo que esperar cuatro años para llegar al reality más demandante.

El fan número uno de Exatlón le permitió ser quien llevara las estadísticas de su equipo; sin embargo, de cara al duelo de eliminación causó polémica por sus declaraciones.

La nueva polémica de Osirys

La salida de Ricardo ‘El Loco’ Arreola por lesión cambió los planes del equipo azul, pues Osirys lo veía en la pugna máxima.

Eso no es todo, pues Osirys aseguró que en sus estadísticas David Juárez tendría un gran riesgo de ser uno de los elementos sentenciados, lo cual es falso porque La Bestia es uno de los atletas con mejor efectividad.

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Esto llevó a los millones de fans a hacer divertidos memes, que evidenciaron los malos datos del Faraón de Neza. ¿Será una estrategia?

Yo después de escuchar que Osirys dijo que David estaría en riesgo si pierden la supervivencia cuando está más que claro que Davo es el líder global



GRACIAS KEVGIMNASTA#EliminadoEnExatlon pic.twitter.com/MAVmSfssWY — Jesús | JIAYOU WUSHU (@JessDiamandis) October 4, 2021

El que va abajo en la tabla según Osirys, ya dió punto 👌😍👊🤩#EliminadoEnExatlón pic.twitter.com/sryfIGZ8wr — 🌸 Cielosaurio 🌸 (@cielosaurio) October 4, 2021