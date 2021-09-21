Exatlón: Macky, Sol y Duggan no creen para nada en Osirys. (VIDEO)

Macky, Sol y Duggan, las atletas de Conquistadores de Exatlón México confiesan que ya no creen en Osirys, a quien consideran "el biógrafo" del reality show más demandante de la televisión mexicana.

En sus dormitorios, las chicas azules platicaron de las estrategias del juego y confesaron que han dejado de creer en las estadísticas de Chacorta porque piensan que él "les jugará chueco" en beneficio propio.

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La plática giró en torno de que caso de que las mujeres estuvieran en riesgo e irse a eliminación, el Faraón de Neza suponía que Duggan era la segunda más baja "según sus números", solo después de Yare.

Las atletas de Exatlón consideran que para que haya amistades largas, debe haber cuentas claras, que no solo estén en la cabeza del practicante de parkour originario de Neza.

Osirys le tiene mucho cariño a Tania

Las tres atletas que se han afianzado como líderes consideran que Tania es muy querida por Osirys y siempre busca salvarla, así que sus famosas estadísticas podrían estar manipuladas en favor de quienes él aprecia.

De hecho en una plática, el propio Chacorta dijo estar muy feliz de haber ganado, pero se sentía feliz de que ella no había ido a la eliminación.

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