Exatlón: Marysol hace impactante confesión. (VIDEO)

Marysol Cortés tiene claro cuáles serán sus planes cuando salga de Exatlón México. La atleta de Conquistadores aseguró que seguirá los pasos de Mati Álvarez como conductora de televisión.

Million Dollar Baby se tomó un tiempo para reflexionar acerca de los pasos a seguir en su carrera profesional.

Y es que Exatlón México ha sido una gran puerta para varios exatletas del reality show, pues nuestra casa TV Azteca ha dado oportunidad a muchos de ellos de realizarse como artistas o conductores.

"Quiero meterme a la conducción, quiero actuar y quiero vivir una vida totalmente libre y bonita para seguir haciendo lo que me gusta", dijo la atleta.

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Marysol Cortés quiere ser una estrella de la televisión

Marysol Cortés buscará cumplir sus sueños, pues quiere ser una personalidad de la televisión al salir del reality show más demandante que se graba en las playas y tierras de República Dominicana.

Exatlón México ha sacado el mejor y el peor lado de cada uno de los participantes, quienes todos los días despiertan motivados para salir y triunfar en los circuitos.

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