Exatlón: ¿Quién es el eliminado de esta noche?

Una semana más está por terminar en el reality deportivo más famoso y popular, Exatlón México. Día con día, nuestros queridos atletas dejan todo su potencial en los circuitos más desafiantes de toda la televisión mexicana, pues recordemos que conforme van avanzando las semanas la competencia se intensifica.

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Un Domingo de Eliminación más ha llegado y las playas de República Dominicana presenciarán a Conquistadores y Guardianes dejar todo por su equipo.

Debido a que uno de los dos equipos dirá adiós a un atleta más, hasta el momento no se sabe para dónde se inclina la balanza, pues tanto rojos como azules harán lo posible por permanecer iguales una semana más.

Los hombres en peligro

Este Domingo de Eliminación será uno de los más intensos, pues recordemos que, los hombres de la competencia, se encuentran en riesgo, pues uno de ellos estará viviendo sus últimas horas en el Exatlón México.

¿Quién será el atleta eliminado?

Todo parece indicar que un competidor azul o rojo se despedirá de las playas, de sus compañeros y, de nuestro querido Antonio Rosique, quien los ha acompañado en esta gran aventura deportiva.

Además, durante esta semana los Guardianes cayeron en el duelo por la supervivencia, por lo que un integrante rojo tendrá que pelear por su lugar en el reality.

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El Domingo de Eliminación se transmite a través de la señal de Azteca UNO, a partir de las 20:00 horas. No te puedes perder los duelos de eliminación de este domingo 19 de septiembre en donde un atleta nos abandonará.

