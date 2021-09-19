Exatlón: Osirys acusa complot de Koke y ‘La Bestia’ en el equipo azul.

Las semanas siguen avanzando en Exatlón México, por lo que los atletas tienen que entregar su mejor rendimiento para poder seguir dentro de la competencia.

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Sin embargo, los Conquistadores no se encuentran pasando por el mejor momento desde su llegada a las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Ahora es Osirys, quien asegura que dentro del equipo hay un complot que podría afectar el rendimiento de los Conquistadores en las próximas semanas y terminar con la salida de uno más de sus integrantes.

Del otro lado están haciendo David y Koke una estrategia, pero me acercó y ya como que se callan

Sin duda, las palabras que ha escuchado Osirys pueden ser fundamentales en los próximos duelos de eliminación, pues podrían dejarse perder para mandar a uno de sus propios integrantes o cerrar filas para que sean dos rojos los que tengan que defender su lugar.

El papel de Osirys

Recordemos que desde su llegada el joven ha tenido problemas para adaptarse a sus compañeros, pues hasta Macky le mandó un fuerte mensaje en donde le pide que deje ser fan y se entregué al máximo en cada una de las competencias.

Esa situación se ha visto reflejada en las votaciones, pues la semana pasada fue uno de los más votados por sus compañeros, pero nuevamente calló bocas al tener una eliminación perfecta y ser fundamental para la salida de Jonny.

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Esta noche podremos conocer al nuevo eliminado del reality deportivo más emocionante de la televisión mexicana. No te pierdas el domingo de eliminación en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO.

