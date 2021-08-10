Exatlón: ¿Quién es María, la futura mamá del bebé de Ernesto Cázares?

La noticia de que Ernesto Cázares se convertirá en papá de un hermoso bebé, corrió como agua por todas las plataformas digitales.

Ernesto Cázares es uno de los atletas más queridos por parte de los fanáticos

El atleta veracruzano causó furor entre sus fanáticos, quienes expresaron sus más sinceras felicitaciones para el querido atleta de Exatlón.

Fue María Robles, novia del practicante de parkour, quien dio a conocer la noticia con tiernas fotografías blanco y negro en su cuenta de Instagram.

La joven portó un body negro y presumió su pancita de embarazo ante todo el público mexicano. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que miles de personas felicitaron a la popular pareja.

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¿Quién es María Robles, novia de Ernesto Cázares?

María Robles es una joven influencer que cuenta con 220 mil seguidores en Instagram. Al igual que Ernesto Cázares es amante de los deportes y las actividades al aire libre.

“Mi pasión, mi proyecto de vida”, se lee una leyenda en su biografía de redes sociales, donde también se hace llamar “futura mamá”.

En septiembre de 2020, María se comunicó al foro de Venga la Alegría para hablar de su noviazgo con Ernesto Cázares.

“Llevamos ocho meses y vamos a hacer un año desde que empezamos a salir. Estamos muy felices. Estoy feliz con él porque cada día saca lo mejor y demuestra que es un campeón”, expresó la guapa mujer.

En otros temas, María Robles también se dijo enamorada del primer atleta que hizo historia en las tierras y playas de Exatlón.

Llevamos poquito. Yo soy como Christian Nodal y Belinda, podría casarme ya. El tiempo lo dirá

Además, Robles confesó en exclusiva para VLA que no es una mujer celosa.

Yo no me considero una mujer celosa, conozco a Ernesto y no desconfió de nada. Las mujeres para mí son aliadas

Recordemos que el campeón más querido de México dedicó varios de sus triunfos a María cuando participó en la edición Exatlón: Titanes vs Héroes.

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