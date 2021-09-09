Exatlón: Guardianes se llevan el premio secreto en la Batalla Colosal.

Una fascinante noche se vivió en las tierras y playas más exigentes de la televisión, donde rojos y azules se dieron cita para enfrentar el primer juego Exaball de la temporada.

Los enfrentamientos se vuelven cada día más difíciles

Guardianes y Conquistadores en duelo por incógnita.

Los Guardianes se convirtieron en la sorpresa de la noche, ya que ganaron el primer duelo en lo que va del programa más querido por los mexicanos.

El equipo, liderado por Yeye, Nataly y Tony, ganó la insignia grupal y el reconocimiento de México tras su gran desenvolvimiento en la cancha.

Yeye se convirtió la jugadora más valiosa de la contienda y adquirió su primera pulsera MVP de la edición Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

El equipo azul no corrió con la mejor de las suertes, ya que solo anotó dos puntos en todas las rondas. Los Conquistadores prometieron crear una nueva estrategia para no volver a perder en el Exaball.

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Los atletas de Exatón se enfrentaron en el circuito marino

El circuito marino fue testigo de poderosas mujeres y hombres que se batieron por un premio secreto en la Batalla Colosal.

El enfrentamiento estuvo reñido, ya que rojos y azules mantuvieron el marcador parejo en todo momento.

Algunos atletas lucieron como nunca en el circuito del agua, tal es el caso del experimentado David Juárez ‘La Bestia’, el basquetbolista Tony González y el karateca Daniel Vargas.

Por parte de las mujeres, Sol Cortés, Yeye, Ximena Duggan y Briseida presumieron su buena adaptación a uno de los circuitos más exigentes de nuestro reality show.

Tras un cardíaco duelo, Guardianes ganaron la Batalla Colosal, que les dio la oportunidad de disfrutar un paseo en paracaídas.

Nataly pudo contener las lágrimas tras recordar a su bebé Ámbar; sin emabargo, el equipo rojo mostró su apoyo con un caluroso abrazo que quedó inmortalizado en las tierras de Exatlón.

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