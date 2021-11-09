MAURA MARTÍNEZ
Guardianes | Exatlón
Edad: 28 años.
Tamaulipas.
Disciplina: Voleibol.
- Maura, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y tiene 28 años de edad.
- Practica voleibol desde los 5 años de edad, y hoy en día es entrenadora de crossfit.
- En el deporte, ha representado a su estado, en la selección femenil de Tamaulipas, y a su país, en la selección mexicana de voleibol de playa y de sala.
- Estudió Ciencias de la Comunicación, porque desde niña sintió fascinación por el mundo de la Televisión.
- Cuando estudiaba en la universidad, trabajó por cuatro años como conductora de deportes en un canal local de Tamaulipas.
- Uno de sus mayores logros ha sido el quedar campeona con la selección de su estado en voleibol de playa, y llegar a las filas de la selección femenil mexicana. Y algo que la entristece hasta el día de hoy, es la muerte de su abuelo, Mauro Martínez, de quien llevaba el mismo nombre, y quien murió durante la pandemia. Asegura que no fue por Covid, pero tras el encierro y el radical cambio de estilo de vida, llegó a deprimirse y a enfermarse.
- Maura, quiere tener su propio estudio para entrenar únicamente a mujeres, un espacio muy femenino donde puedan dedicarse a cuidar su cuerpo y su salud, bajo el régimen de crossfit.
- Asegura, que tiene muy buen tino con los balones, y se considera muy ágil, y una deportista nata, pues cualquier deporte lo hace bien.
- Le gustaría demostrar en Exatlón de que está hecha. Quiere llegar a competir, y a ganar, porque quiere cumplir tres sueños. Uno, terminar de construir la casa de sus papás, y tiene que trabajar mucho para eso. Dos, porque es fan de Cristiano Ronaldo, y quiere ir a un partido y conocerlo en persona. Y tres, porque quiere apoyar a asociaciones de perros, le gustaría apoyar o abrir una asociación propia.
- Fue eliminada de Exatlón en la semana 17.