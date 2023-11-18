Exatlón México: Ana Lago rompe en llanto, ¿se va de la competencia?

Solo los mejores y los más grandes llegan a las playas de Exatlón México, ya que los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, llevan al límite a todos los atletas, por eso en algunas ocasiones, varios llegan a tener complicaciones para afrontar los retos.

En este momento, Ana Lago está pasando por una situación complicada que le está dificultando mejorar su desempeño en cada uno de los circuitos, lo cual ha comenzado a afectar el desempeño de su equipo.

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¿Qué está pasando con Ana Lago?

En una de las ceremonias dentro de Exatlón México, nuestra querida Ana Lago abrió su corazón para revelar que está pasando por un momento muy complicado, el cual vienen arrastrando desde hace un tiempo en su deporte.

Últimamente, en la gimnasia me pasaba mucho, siento que estoy repitiendo el mismo patrón. Que son los bloqueos, pero que me está costando de una manera impresionante

Por ese motivo, varios de los fans del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, han comenzado a preocuparse por el desempeño de la gimnasta en los circuitos, ya que su rendimiento no es el mejor.

Además, Mati Álvarez ha tratado de hablar con ella, para poder ayudarla a superar el complicado momento que está enfrentando, ya que la líder del equipo rojo siente que le está costando mucho trabajo.

A Ana le cuesta mucho. Yo, ayer hablé con ella y, ahorita tiene un bloqueo, dice que no puede concretar los puntos

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Toda la polémica entre las atletas del equipo rojo, las podrás ver por la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 y los domingos de eliminación en punto de las 19:00 horas.