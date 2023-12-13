Exatlón México: David Juárez está molesto por la agresión de los rojos

Las cosas se están poniendo muy intensas dentro de las playas de Exatlón México, pues los integrantes de los dos equipos están muy concentrados en ganar y entregar su mejor versión, sin importar lo que tengan que hacer.

Ese punto es muy importante, porque en muchas ocasiones las cosas se pueden salir de control, ya que sus acciones pueden dar mucho de qué hablar y dar paso al nacimiento de una nueva rivalidad.

Jugadas explosivas en el duelo de Exaball de Exatlón México

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¿Qué está pasando entre David Juárez y Heliud Pulido?

En una de las competencias, se nota la gran rivalidad que tiene los rojos y azules, pues en uno de los circuitos más demandantes de Exatlón México, se puede apreciar que Heliud Pulido empuja a David Juárez, situación que ha causado mucha molestia.

La verdad, si medio bastante coraje, porque estoy seguro que los rojos están bien ardidos

Sin embargo, las cosas no quedaron de esa forma, pues más allá del coraje que tiene David Juárez, Andrés Fierro, también se mostró muy decepcionado por la situación.

Me supo a decepción por lo que hizo Heliud, de haber empujado a David

Recordemos que, Andrés Fierro y Heliud Pulido, son una de las rivalidades más importantes de las últimas semanas, aunque siempre todo ha sido basado en una relación de respeto y competencia deportiva.

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Aunque, muchos fans piensan que las cosas podrían cambiar por las recientes acciones del líder del equipo rojo, quien ha dejado en claro sus intenciones de llegar a la gran final de Exatlón México.

