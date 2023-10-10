Exatlón México: Así es la casa donde vivirán Yomi y Casandra Ascencio después de su boda

La familia del Exatlón México no cabe de felicidad y emoción después de que hace unos días Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’ dieran a conocer que pronto pisarán el altar, esto tras varios años de noviazgo, el cual surgió en la competencia más colosal de la historia.

Los excontendientes del equipo azul compartieron el pasado fin de semana a través de sus redes sociales que próximamente llevarán su relación al siguiente nivel y se convertirán en marido y mujer.

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¿Cómo surgió el romance entre Casandra Ascencio y Yomi?

Todo comenzó en la tercera temporada del Exatlón México, cuando ambos atletas formaron parte del equipo azul, ya que ahí fue donde se conocieron. Posteriormente, ambos regresaron para la edición “Titanes vs. Héroes”, pero lo hicieron ya como pareja.

¿Cómo dieron la noticia? A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Casandra Ascencio y Yomi mostraron la sortija que el experto en lucha le dio a la basquetbolista. Sin embargo, lo más emotivo fue el mensaje con el que acompañaron la publicación.

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“A donde sea, pero juntos siempre… La mejor historia más hermosa de nuestras vidas”, publicó Casandra Ascencio. Donde además de revelar que dijo que "sí”, le agradeció a la joyería que diseñó la sortija.

¿Cómo es la casa donde vivirá Yomi y Casandra Ascencio?

Después de anunciar su compromiso con bombo y platillos, los atletas del Exatlón México mostraron los avances de la que será su nueva casa, la cual tienen pensado habitar tras los festejos de su boda.

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A través de sus historias de Instagram, Yomi y Casandra Ascencio mostraron imágenes de la casa que meses atrás se encontraba en obra negra. “Buen día a todos… yo voy de camino a la casa que estamos construyendo Christian y yo, porque este día nos ponen el portón”, dijo la basquetbolista.

Posteriormente, ambos atletas mostraron la distribución de la que será su nueva residencia. “Está quedando muy padre… este es el segundo piso y ya vamos muy rápidos”, agregó Yomi.