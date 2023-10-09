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FOTOS | Casandra Ascencio y Christian "Yomi" se van a casar. ¡Esta es su historia de amor!

Cas y Christian de Exatlón México, ¡se comprometieron este fin de semana! Por fin se dieron el sí, pero... ¿Cómo comenzó su historia de amor? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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