A los azules les causa gracia el enojo de Macky en Exatlón México

Durante el duelo de los enigmas a Macky y Andrea es tocó llevarse la minibatidora al escoger la estrella dos luego del duelo de los Enigmas de Exatlón México.

Cuál fue la sorpresa de las atletas que se trataba de un utencilio más pequeño del que imaginaban, lo que causó la molestia de Macky pero a su vez la risa de sus compañeros en el campamento.

