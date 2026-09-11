Batalla Colosal | Exatlón México | Programa 33 | 13 diciembre 2023

Heliud habló con Andrés sobre la molestia que surgió y al final ambos pidieron disculpa y sanaron asperezas, sin embargo, Andrés comentó que dentro de Exatlón México seguiría teniendo una actitud competitiva.

El equipo azul habló sobre la posible amenaza que generaba el nuevo refuerzo del equipo rojo, sin embargo, tenía una desventaja al entrar tiempo después que todos los demás.

PRIMER ENFRENTAMIENTO | POR LA MEDALLA FEMENIL | CIRCUITO DE LOS CONTENEDORES

En este primer enfrentamiento se jugó por la medalla femenil, donde todas las atletas salieron con el mayor interés en ganarla, pues esta semana las mujeres están en peligro de salir. El enfrentamiento se jugó a eliminación directa y fue al azar el orden de los enfrentamientos; cada atleta, en línea de definición, tenían que encestar 2 proyectiles en una canasta circular.

En la final, Lili compitió contra Mati, donde la atleta roja llegó con una ligera ventaja, sin embargo, con 3 intentos de enceste, Lili fue la ganadora de la medalla femenil. Lili compartió la emoción que le daba ganar la presea y además la dedicó a sus alumnos que habían corrido su primer maratón la semana pasada.

Lili se sentía con una responsabilidad grande al no permitir que Mati ganará su 3ra medalla en la temporada, por lo que estaba muy orgullosa. Ya en el campamento de Exatlón México, Ana comentó la molestia que le generaba que varias personas del equipo rojo no limpiaran o apoyaran en la cocina, por lo que propusieron tener ciertas responsabilidades por días.

La Máxima Autoridad dio la bienvenida a los atletas al circuito de Mega Pixeles. Los equipos lucharon para ganar una experiencia en helicópetero.

Aunque el inicio empezó a la par, los rojos despuntaron y ganaron la Batalla Colosal de Exatlón México.

