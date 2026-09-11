Batalla Colosal Exatlón México | Programa 9 | 15 noviembre 2023

Ambos equipos regresaron a la villa 360° y Andrés le quiso enseñar sus calcetines, que había ganado en el juego por los enigmas, a Heliud Pulido y trató de aventarlos sobre el cristal que los dividía, sin embargo, se quedaron atorados y ahora Andrés, “El velocirraptor” se quedó sin su premio.

Macky y Ana tuvieron su llamada por el teléfono, donde pudieron hablar sobre varias situaciones que habían tenido en la 1ra temporada por lo que Macky le pidió una disculpa a Ana por todo lo que había pasado y Ana lo tomó de buena forma y le dijo que no había problema, al final la veía con otra actitud y quedaron bien.

En el primer enfrentamiento, Rojos y Azules se enfrentaron por la medalla femenil la cual es válida por 1 vida en caso de que estén en riesgo y les toque participar en el juego por la eliminación. Para dar punto, les tocó recorrer el circuito de licuadora tornado y en zona de tiros, cada atleta lanzar pelota de corcho encestar el tótem de su color en una alcancía y después tirar el tótem único en la alcancía del centro. Este primer enfrentamiento fue de eliminación directa por lo que no hubo carrera de margen para ninguna atleta.

En las últimas carreras, Mati compitió vs Giovana, quienes habían logrado eliminar a sus compañeras atletas, donde ambas hicieron un circuito limpio, sin embargo, Mati logró una ligera ventaja y llegó primero a zona de tiro, lo cual ganó su carrera y eliminó a Giovana.

Nataly compitió vs Liliana, donde Lili logró una ventaja en el circuito hasta llegar a zona de equilibrio donde Lili la alcanzó y ambas llegaron parejas a zona de tiros. Ambas lograron tirar su tótem y se encontraron en el tótem único y Lilí logró derrumbarlo.

En la última carrera se enfrentaron Mati y Lili, donde ambas lograron llegar invictas para la última carrera y ganar esa medalla. Mati logró una ventaja y llegó antes a zona de tiros, lo cual le dio una ronda de avanzada en sus tiros y tirar primero su tótem, pero Lilí la alcanzó y se encontraron en el tótem único, sin embargo, Mati ganó la 1ra medalla en la categoría femenil de la temporada.

Una sorpresa salió en la pantalla de las comodidades de la villa 360°, pero esta gran sorpresa fue para uno de los atletas: Heliud Pulido, donde pudo ver a su pareja, Pame Verdirame y su hija, lo cual fue una sorpresa muy emotiva para Heliud, “Black Panther” pues las extrañaba por lo que fue un bonito regalo, para él fue diferente ir a esta temporada ya que ahora dejó a su hija y su pareja, pero todo lo que hacía era para ellas y su futuro.

En el segundo enfrentamiento, rojos vs azules jugaron por la batalla colosal, la cual consistía en recibir un gran premio que disfrutarían por algunos días en su parte de la villa solo el equipo vencedor. El regalo contenía una máquina de café con una gran variedad de bebidas, una máquina de palomitas, un juego de minigolf, un juego de boliche, una variedad de dulces y botanas y un refrigerador de helados, todo esto lo recibiría el equipo ganador de la batalla colosal.

Heliud le contó a la máxima autoridad que él corría por un motivo más grande que sus familiares y pareja, luchaba por su hija y poder entregarle un mejor futuro al que él tuvo que vivir, por lo que le demostraría a su hija que tenía un papá que no se rendía y que lucharía por ella y daría todo en las carreras para lograr su objetivo.

La batalla colosal tuvo grandes premios, sin embargo, solo un equipo podría ganarlos y poder disfrutar de ellos en los próximos días. Aunque el equipo azul intentó dar su máxima batalla en este 2do enfrentamiento, el equipo rojo se llevó la batalla colosal y ahora podrá gozar de todos los premios que tendrán en la villa.