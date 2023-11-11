Exatlón México: Ernesto Cázares muestra una cara diferente y regaña a sus compañeros

A lo largo de la historia de Exatlón México, han pasado una gran cantidad de atletas que han marcado la trayectoria del reality más demandante de la televisión mexicana, uno de los más importantes ha sido Ernesto Cázares.

El joven veracruzano, fue el primero en levantar el trofeo de Exatlón México, desde ese momento su vida quedó marcada de forma positiva. Sin embargo, los millones de fans del reality, recuerdan que Ernesto Cázares es demasiado exigente con el orden, situación que puede complicar la convivencia.

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¿Por qué se enojó Ernesto Cázares con sus compañeros?

Las cosas no han sido sencillas para el equipo azul, ahora fue Ernesto Cázares quien se molestó con sus compañeros por el desorden que tienen, ya que nadie está recogiendo las cosas de forma correcta, por lo que decidió hablar con ellos.

Aquí en el Exatlón, tengo un poquito de tema con el orden

Sus palabras, han causado una reacción por parte de sus compañeros, siendo la más importante, la de Macky González, quien la conoce desde la primera temporada.

Yo lo que te puedo decir de Ernesto, es un joven con actitudes de una persona ya adulta, con poca tolerancia y muy regañón

Por su parte, el joven campeón ha revelado que la quiere mucho, aunque han tenido ciertas diferencias durante los primeros días de competencia, aunque nada de eso va a afectar la amistad que han formado a lo largo de los años.

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