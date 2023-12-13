Exatlón México: Mati le manda fuerte advertencia a Andrés Fierro

Las rivalidades han comenzado a salir a la luz dentro de las playas de Exatlón México, pues la competencia ha tomado un ritmo muy fuerte, entre los rojos y los azules.

Sin embargo, las cosas van a cambiar de forma definitiva, luego del pequeño altercado que tuvieron en uno de los circuitos, Heliud Pulido y Andrés Fierro, ya que los azules no lo tomaron de la mejor forma.

La Bestia explotó contra Heliud por jugar sucio en Exatlón México

Te puede interesar: Exatlón México: Macky y los azules lamentan la salida de Jawy

Por ese motivo, están muy molestos, en especial Andrés Fierro, quien ha tomado una actitud en contra de los rojos, misma que no fue bien vista por Mati y compañía.

¿Qué mensaje le mandó Mati a Andrés Fierro?

La actitud de Andrés Fierro, ha desatado la molestia de Mati, quien es una de las atletas más competitivas y con más experiencia dentro de las playas de Exatlón México, por lo que le mandó un fuerte y contundente mensaje al líder del equipo azul.

Creo que ya empieza la rivalidad otra vez de Heliud y ‘Raptor’, obviamente los dos quieren defender a su equipo, pero ‘Raptor’ si está haciendo cosas muy mal, la verdad, yo que llevo tanto tiempo aquí en Exatlón, y he competido, he ganado muchas veces, he perdido muchas veces también, ese tipo de comportamientos no se hacen

Creo que esa actitud de aventar cosas cuando el otro todavía no ha terminado, de ‘soy el mejor, soy el más rápido’ la verdad, es que no está sirviendo y se ve claro el ejemplo, no han ganado los azules y es mala vibra entre ellos

Las palabras de Mati, fueron contundentes al dejar en claro que siempre van a estar para apoyar a los integrantes de su equipo.

También te puede interesar: Exatlón México: David Juárez está molesto por la agresión de los rojos