Exatlón México: Macky vuelve a sufrir la caja maldita, pero dice tener suerte en el amor

Los azules no han pasado por su mejor momento dentro de las playas de Exatlón México, pues han acumulado una cantidad de derrotas importantes frente a los rojos.

Sin embargo, el día de ayer lograron ganar el Duelo de los Enigmas, aunque las cosas no salieron de la mejor forma para todos los integrantes del equipo azul, pero es importante celebrar cada victoria.

Enigmas | Exatlón México | Programa 38 | 19 diciembre 2023

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Pues, estoy muy contenta, de verdad, ya nos hacía muchísima falta una victoria, nos fue muy bien, fue un marcador muy abultado, honestamente esta vibra, esta sensación de haber ganado, me la quiero quedar para toda la semana

¿Cuál fue el premio que recibió Macky?

Todo parece indicar que la suerte no está del lado de Macky, quien por segunda ocasión ganó la caja maldita en el Duelo de los Enigmas, aunque ella estaba esperando un gran premio.

Salió esto, yo los juro que visualicé que Andrés y yo íbamos a ganar la laptop, que íbamos a empezar una amistad nueva, fortalecida, contundente

Por otro lado, la líder del equipo azul, aseguró que tiene mucha suerte en el amor y varios aspectos de su vida, pero no en las cajas malditas.

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