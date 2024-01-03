Exatlón México: Nano llega para ser el líder del equipo azul

Las cosas han comenzado a tomar un rumbo diferente dentro de las playas de Exatlón México, pues la llegada de Nano al equipo azul, ha dejado a todos sin palabras, ya que todos saben de su gran rendimiento en los circuitos.

Sin embargo, todo parece indicar que vienen grandes cosas en las playas de Exatlón México, pues el nuevo podría ser el nuevo líder del equipo azul.

¿Rojos le temen a Nano Ilianovich en Exatlón México?

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¿Nano tiene un objetivo dentro del equipo azul?

Una de las cosas más importantes para el nuevo integrante del equipo azul, es conocer al líder, situación que le preguntó a Macky, quien reveló que no tienen un claro. Sin embargo, Nano no quiere ocupar ese lugar de la noche a la mañana.

Llegando, Macky me dio la bienvenida, me presentó todo, yo le quería preguntar quién estaba liderando, porque creo que hay personas que tienen los rasgos y las actitudes para liderar el equipo, también creo que ninguno está ejerciendo ese papel. Yo siento que a veces siento, que es importante que haya una persona, yo ahorita no quiero decir ‘yo lo soy’ no, pero si una persona que diga, por ejemplo ‘chicos, stop, vamos hacer esto en pro de esto’

Por su parte, Macky ha revelado que Nano tiene todas las cualidades para ser el nuevo líder del equipo azul, además de poner muy nerviosos a sus contrarios del cuadro rojo.

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