Exatlón México |Programa completo| Medalla, tensiones y una Batalla Colosal que marca un antes y un después
La competencia más demandante de la televisión mexicana alcanza su punto más alto: Triunfos, tensiones y una experiencia fuera de los límites del circuito marcan una nueva era en Exatlón México.
Exatlón México |Programa completo del 9 de octubre del 2025
En Exatlón México, la intensidad no da tregua y cada día se convierte en una historia que pone a prueba la fuerza, la mente y el corazón de los atletas. Esta semana, los equipos vivieron de todo: batallas, duelos, estrategias reformuladas y celebraciones que encendieron rivalidades.
