Exatlón: ¿Quién es el eliminado de esta noche?

Un domingo de eliminación más llegará este día a Exatlón México, donde los hombres están en riesgo de abandonar de manera definitiva la competencia.

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Guardianes y Conquistadores han tenido días de constante lucha, en la que empiezan a resentir el cansancio y la presión por mantener la supremacía en la competencia. Y, este domingo todo se definiría, pues los circuitos más desafiantes harán vibrar a los participantes.

Recordemos que el pasado jueves de supervivencia los Guardianes recuperaron la fortaleza ante un equipo azul que se aferraba a ella.

Los hombres en peligro

Esta semana será la eliminación de algunos de los hombres la que estará en juego este domingo 12 de septiembre.

Todo parece indicar que este día se vivirá una fuerte lucha entre ambos equipos, ya que, demostrarán qué equipo tendrá que decir adiós a uno de los atletas. Además, los seguidores del programa y fans del equipo rojo esperan que, en esta ocasión, el equipo azul tenga que enfrentarse en un Domingo de Eliminación.

El regreso de las leyendas

Regresarán para formar parte de las Fuerzas Especiales, esto quiere decir que Mati y Heliud serán los coaches del equipo rojo, mientras que Pascal y Evelyn harán lo mismo, pero con los azules.

Con su experiencia brindarán consejos a sus equipos para mejorar a la hora de las competencias, así como a impulsarlos en la parte mental.

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El Domingo de Eliminación se transmite a través de la señal de Azteca UNO a partir de las 20:00 horas.

