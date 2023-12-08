Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Internacional México vs Estados Unidos?

Todos los atletas que llegan a las playas de Exatlón México, son profesionales en su disciplina, por lo que el sueño de todos ellos, es tener la oportunidad de representar a su país en algún momento.

En ese sentido, algunas de las leyendas que tenemos en esta temporada, ya tuvieron la oportunidad de representar a México en Juegos Olímpicos, tal es el caso de Daniel Corral y Heliud Pulido.

Batalla Colosall Exatlón México | Programa 27 | 6 diciembre 2023

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Sin embargo, el reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, también les brinda la oportunidad de poner el nombre de México en lo más alto.

¿Quién gana el enfrentamiento internacional de Exatlón, entre México y Estados Unidos?

La noche de este jueves, la piel de millones de fans de Exatlón México, se va a poner chinita, cuando los atletas rojos y azules, salgan a los circuitos como un solo equipo, todos con el único objetivo de ganar.

Los atletas de Exatlón México, se van a medir a similares de Estados Unidos, quienes vienen con la intención de ganar, pero los mexicanos van a tratar de demostrar que están en un gran momento, pues ya tienen cinco semanas compitiendo al máximo nivel.

Sin duda, el enfrentamiento de esta noche, va a ayudar a forjar el carácter de los atletas y les va a dar una gran lección de vida, al menos en el plano deportivo, junto con la oportunidad de representar a México.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del primer duelo internacional de la temporada, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienen una cita para apoyar a tus atletas en punto de las 20:30 horas. Recuerda no perderte los domingos de eliminación en punto de las 20:00.