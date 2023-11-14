Exatlón México: Andrés rompe en llanto al recordar a su padre

Uno de los retos más grande de Exatlón México, es tener que estar lejos de la familia y los seres queridos, tema que conoce a la perfección Ernesto, quien quedó impactado por las palabras de Andrés, pues rompió en llanto con sus compañeros.

De todas las temporadas en las que he estado, hay algo que nunca va a cambiar y siempre va a seguir igual que es, el extrañar a tu familia. Andrés nos contó detalles de su familia, detalles de su vida, en las cuales muchos nos sentimos identificados, porque hay cosas en las cuales le hubiera gustado estar más, le hubiera gustado aprovecharlo

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¿Por qué rompió en llanto Andrés?

En medio de la competencia, Andrés decidió abrir su corazón, por lo que compartió el dolor que siente por el fallecimiento de su padre.

Yo creo que todavía no estaba listo, todavía no era el momento de esta plática, pero fue necesaria desde el Duelo de Eliminación, bueno el repechaje, que nos contó cosas de su papá y así. Empecé a pensar en mi papá, en lo que pasó

En medio del dolor, el campeón ha recordado las palabras de su padre, quien siempre lo alentó a seguir adelante y alcanzar sus sueños.

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