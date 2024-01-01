Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 1 de enero?

Estamos comenzando un nuevo año, por lo que las energías y las esperanzas se han renovado dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos quieren seguir luchando por llegar a la final del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Por ese motivo, los rojos y azules quieren comenzar el año con el pie derecho, para eso necesitan imponerse en el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México.

Exatlón México: Vibrante competencia de tiro por los exapoints

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Quién gana el Juego por el Porcentaje hoy 26 de diciembre?

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Luego de tener una temporada bastante complicada, los azules han comenzado a mejorar en su rendimiento, por lo que nuevamente tuvieron la oportunidad de ganar la Villa 360 de Exatlón México, situación que solo han logrado en contadas ocasiones.

Ahora, tienen la oportunidad de defender la Villa 360 de Exatlón México, por lo que podrían lograr algo que no han hecho en toda la temporada, conservar los privilegios en dos duelos consecutivos.

Por su parte, los rojos no están dispuestos a seguir en la barraca, por lo que van a dejar todo para poder regresar a la Villa 360 de Exatlón México y poder seguir imponiendo condiciones en contra de los azules.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del intenso Duelo por la Villa 360 de Exatlón México, lo podrás seguir completamente en vivo por la señal de Azteca UNO, donde tus atletas van a entregar su mejor versión para levantarse con el primer triunfo del año.

La cita es en punto de las 20:30 horas, para poder vivir las emociones de Exatlón México, mientras que los domingos de eliminación te esperamos a las 20:00.