Exatlón México: ¿Quién gana la medalla varonil hoy 21 de diciembre?

El día de ayer, vivimos un momento muy complicado en las playas de Exatlón México, pues Diana sufrió una fuerte lesión en el tobillo, la cual va a requerir operación, por lo que tuvo que abandonar los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

En medio de todo el dolor y el impacto causado por su fractura, su compañeros deben seguir concentrados en la competencia, la cual se ha ido incrementando en las últimas semanas, esto por el nivel mostrado por los atletas y la llegada de nuevos elementos, quienes son candidatos naturales al título.

Villa 360 | Exatlón México | Programa 37 | 18 diciembre 2023

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¿Quién gana la medalla varonil de la semana en Exatlón México?

Por ese motivo, las estrategias individuales y en equipo han ido cambiando poco a poco, ya que todos los atletas tienen el objetivo de llegar a las semanas finales de Exatlón México.

Dentro de esa estrategia de los atletas, se encuentran las medallas individuales, las cuales pueden ser claves en caso de ir a un Duelo de Eliminación, ya que una presea puede ser la diferencia, entre seguir en Exatlón México o ser uno más de los eliminados.

La noche de este jueves, los hombres de los dos equipos van a salir a buscar ganar la medalla de la semana, por lo que nos espera un programa cargado de muchas emociones.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todos los detalles del enfrentamiento por la medalla varonil de la semana, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas, momento en que tus atletas van a dejar su mejor versión en los circuitos.

También, te esperamos todos los domingos en punto de las 20:00 horas, donde podrás conocer al eliminado de Exatlón México.