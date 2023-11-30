La competencia ha tomado un ritmo muy intenso dentro de las playas de Exatlón México, ya que ninguno de los equipos quiere tener a uno de sus integrantes en riesgo de ir a un Duelo de Eliminación, por lo que las estrategias son fundamentales.

Sin embargo, las cosas han cambiado de forma considerable en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, pues David Juárez se convirtió en un candidato muy fuerte a ganar el reality, desde el primer día que llegó.

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Por lo que todos los atletas han comenzado a planear una nueva estrategia, para poder llegar a las semanas finales. Una parte fundamental para lograr este objetivo, son las medallas individuales.

¿Quién gana la medalla varonil de la semana en Exatlón México?

Los hombres de los dos equipos, van a salir a buscar una medalla individual, que les puede dar una vida adicional, la cual pueden usar en momentos claves para asegurar su lugar en Exatlón México.

Sin duda, es uno de los duelos más cerrados de la semana, ya que nadie quiere dejar ir esa oportunidad. Recordemos que la semana pasada, los azules lograron imponerse a los rojos, por lo que la medalla fue disputada por Javi Márquez y Jawy, resultando como ganador el líder del equipo.

Aunque ahora será una historia diferente, ya que cualquier atleta puede ganar la cuarta medalla de la temporada de Exatlón México.

A diferencia de la semana pasada, los atletas rojos tuvieron una gran actuación en los circuitos. A la final por la medalla llegaron, Andrés Fierro y Heliud Pulido, siendo el vencedor el líder del equipo rojo, quien ha sumado su primera medalla de la temporada.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la lucha por la medalla varonil individual, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes, en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

