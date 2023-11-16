Estamos cerca de cerrar la segunda semana de competencia dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas han demostrado un mejor nivel, pues ya todos se han adaptado a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Sin embargo, durante los primeros días de competencia, los rojos han logrado imponer condiciones, ya que se han quedado con las victorias más importantes dentro de los circuitos. Los triunfos también se han reflejado en el estado de ánimo del equipo, sumado a la tranquilidad que tienen para seguir una semana más unidos.

Batalla Colosal Exatlón México | Programa 9 | 15 noviembre 2023

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¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México este 16 de noviembre?

La noche de este jueves, vamos a tener uno de los duelos más importantes entre los rojos y azules, ya que se vivirá la intensa Batalla por la Villa 360 de Exatlón México, la cual brinda más comodidades para que los atletas puedan descansar.

Para los azules, ganar este jueves es una prioridad, ya que han pasado tres enfrentamientos en casi dos semanas de competencia, y no han logrado conocer la nueva Villa 360 de Exatlón México, pues los rojos se han impuesto en todos los duelos.

Sin embargo, la moneda está en el aire, ya que los atletas van a salir en igualdad de condiciones para hacer frente a una nueva Batalla por la Villa 360 de Exatlón México.

Luego de una fuerte batalla y una mala noche de los rojos, el equipo azul ha logrado ganar la Villa 360 de Exatlón México, por lo que van a conocer las nuevas comodidades.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Para poder seguir todas las emociones y los resultados dentro de las playas de Exatlón México, únicamente tienes que sintonizar la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

