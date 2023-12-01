En el deporte y en las playas de Exatlón México, los atletas siempre tienen la posibilidad de tener una segunda oportunidad, para demostrar que el esfuerzo y el trabajo duro, dan buenos resultados.

A lo largo de la nueva temporada de Exatlón México, hemos vivido grandes regresos, tal es el caso de Daniel Corral, quien salió de una lesión o la propia Liliana, quien pasó por momentos muy complicados los primeros días.

Batalla Colosal Exatlón México | Programa 21 | 29 noviembre 2023

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Dentro de esos parámetros, los azules van a tener una nueva oportunidad de ganar la Villa 360 de Exatlón México, tema que sigue siendo la asignación pendiente del equipo.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México este 30 de noviembre?

La noche de este jueves, los atletas de los dos equipos van a salir a entregar su mejor versión en los circuitos, todos con el mismo objetivo: ganar la Villa 360 de Exatlón México.

Los azules, no han tenido la fortuna de su lado, ya que en varias ocasiones se han quedado a pocos puntos de lograr ganar la Villa 360 de Exatlón México, situación que únicamente han logrado en una ocasión.

Recordemos que, tener la Villa 360 de Exatlón México, le brinda a los atletas, mejores condiciones de descanso, lo que en muchas ocasiones se ve reflejado en sus resultados dentro de los circuitos.

Luego de varios enfrentamientos con derrotas, los azules lograron ganar la Villa 360 de Exatlón México, con lo que han ligado un triunfo más de forma consecutiva y tienen mejores condiciones para descansar.

Por eso, ninguno de los dos equipos está dispuesto a perder el entrenamiento por ese privilegio, la noche de este jueves.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de la lucha por la Villa 360 de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tus atletas van a mostrar su mejor versión en punto de las 20:30 horas, mientras que los domingos se van a enfrentar a la eliminación a las 20:00.

