Supervivencia I de Exatlón México | Programa 5 | 10 noviembre 2023

Diego platicó con Daniel Corral y le contó que lo veía en sus competencias de chiquillo y era muy fan. A la mañana siguiente, Diego preguntó a sus compañeros la probabilidad de ganarle a Andrés, “El Velocirraptor” lo cual le dijeron que nadie era invencible, solo era cosa de enfocarse y practicar para perfeccionar sus tiros.

En el 1er enfrentamiento, fue el turno de la rama varonil, por lo que jugaron contra reloj, y quien logró el mejor tiempo fue el ganador de la medalla, la cual les servirá como vida extra en que caso del domingo estén en riesgo. El circuito y la zona de tiros fue la misma que se usó en la competencia por la medalla en la rama varonil, cada atleta tuvo que encestar 2 aros en un poste. La medalla se jugó en 2 rondas, donde en la primera ronda en orden fueron compitiendo y solo los primeros 3 mejores tiempos pasaron a la siguiente ronda. La segunda ronda se jugó para los primeros 3 lugares y el orden fue del atleta con el mayor tiempo al atleta con menor tiempo.

En el segundo enfrentamiento, se jugó por la supervivencia. En esta semana, los hombres están en riesgo y dependió de cada equipo defender a sus hombres para poder seguir unidos y llegar una semana más juntos. La serie se dividirá en 2 competencias: uno el día viernes y el 2do el domingo de eliminación.

En la primera ronda, tuvimos un enfrentamiento reñido entre todos los hombres y tuvimos circuitos impecables como el de Pato Araujo con 2 tiros perfectos o bien como Ernesto que pasó del tiempo meta y no logró encestar en la zona de tiros.

Ambos equipos dieron lo mejor de sí, sin embargo, no fue suficiente y la velocidad y puntería fue mejor para ciertos atletas lo que ocasionó que la primera carrera de la serie por supervivencia se la llevara el equipo rojo, pero no todo está dicho pues esto se definirá el Domingo en la 2da carrera de la serie por la supervivencia.