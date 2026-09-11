Supervivencia II l Exatlón México | Programa 24 | 3 diciembre 2023
La supervivencia estaba a favor de los rojos pero la segunda serie fue victoriosa para los azules. Todo se definió en un tercer duelo en Exatlón México.
Los rojos llevaban la ventaja en la primer jornada por la supervivencia; no obstante los azules lograron su objetivo y ganaron la segunda serie.
La competencia tuvo que irse a un tercer duelo definitivo de cara a la eliminación en Exatlón México, donde finalmente se enfrentaron Jawy Méndez, Javi Cortés y Diego Balleza. Por primera vez un rojo le tuvo que decir adiós al reality.