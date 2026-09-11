Supervivencia II l Exatlón México | Programa 24 | 3 diciembre 2023

Los rojos llevaban la ventaja en la primer jornada por la supervivencia; no obstante los azules lograron su objetivo y ganaron la segunda serie.

La competencia tuvo que irse a un tercer duelo definitivo de cara a la eliminación en Exatlón México, donde finalmente se enfrentaron Jawy Méndez, Javi Cortés y Diego Balleza. Por primera vez un rojo le tuvo que decir adiós al reality.

