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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Rosique advierte: Natasha no competirá por una dolencia

La ausencia de Natasha modifica los planes del Equipo Azul

En Exatlón México, Natasha no competirá debido a una dolencia en el pie, por lo que los equipos deben ajustar sus estrategias. Los Azules buscan completar la barrida en la Supervivencia, mientras los Rojos intentan reaccionar y colocar a un integrante azul en riesgo de eliminación rumbo al domingo. La jornada vuelve a poner a prueba sus decisiones.

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