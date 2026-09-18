Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Rosique advierte: Natasha no competirá por una dolencia

En Exatlón México, Natasha no competirá debido a una dolencia en el pie, por lo que los equipos deben ajustar sus estrategias. Los Azules buscan completar la barrida en la Supervivencia, mientras los Rojos intentan reaccionar y colocar a un integrante azul en riesgo de eliminación rumbo al domingo. La jornada vuelve a poner a prueba sus decisiones.

