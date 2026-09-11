Supervivencia II de Exatlón México | Programa 12 | 19 noviembre 2023

En este primer enfrentamiento, se jugó la segunda vuelta por la serie por la permanencia para poder conocer el color del atleta que se enfrentará en el juego de eliminación.

Está competencia se jugó a 10 puntos en el circuito “Maremagnum” y en zona de tiros cada atleta tiene que lanzar empanadas a una canasta y una vez que se libere el tótem derribarlo.

Rojos y azules dieron todo en la serie por la supervivencia, sin embargo, el equipo rojo logró ganar ambos juegos y llegarán todos juntos a la tercer semana de la competencia más importante de México.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO | DUELO DE ELIMINACIÓN

En este segundo enfrentamiento, 3 atletas, los del menor porcentaje en rendimiento, del equipo azul tuvieron que enfrentarse en el juego por la supervivencia.

Ernesto Cázares, al haber sido el ganador en el juego por el porcentaje, tuvo que quitarle 5% de su rendimiento a alguno de sus compañeros varoniles del equipo azul. Ernesto comentó que no era algo personal, solo se tomó decisión con base en el futuro del equipo por lo que eligió a Jawy, y con esta decisión se movió la tabla.

Una vez actualizada la tabla de rendimiento en el equipo Azul, el rendimiento más bajo fue Jawy y la 2da persona con el rendimiento más bajo fue Ernesto, por lo que ellos dos se les tocó defender su lugar en el Exatlón junto con Javi Cortés que la semana pasada al perder el juego por el repechaje si o si tenía que competir en este duelo de eliminación.

A pesar del esfuerzo de Ernesto, no fue suficiente por lo que fue el primer eliminado del Exatlón México. La última carrera fue muy complicada para todo el equipo, pues el último enfrentamiento tenía 2 atletas que habían dado todo por alcanzar la victoria.

Ernesto contó que su regresó a Exatlón era con un motivo, sin embargo, no se cumplió y ahora lo buscará desde afuera. Ernesto, muy conmovido por su eliminación, agradeció la oportunidad de volver a correr en los circuitos del lugar que lo vio crecer y se va con un gran premio que fueron grandes amigos. Ernesto se despidió de cada uno de sus compañeros y amigos del equipo azul, y cada uno le dedicó algunas palabras.